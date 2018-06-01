Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО

Финляндия предлагает включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Министерство образования и культуры Финляндии и Музейное ведомство.

Финские банные традиции хотят представить в качестве первой презентации Финляндии в список ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие" в марте 2019 года, а традиции шпильманов с Каустинена – годом позже.

"Хорошим примером финского нематериального наследия может служить посещение сауны, которое считается выдающимся элементом современной жизни наших граждан", - рассказал финский министр по делам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо.

Народные музыкальные традиции в общине Каустинен, что в регионе Центральная Похъянмаа, представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других сельских праздниках. Сейчас эти традиции активно поддерживаются, в частности, благодаря фестивалю народной музыки Kaustinen Folk Music Festival, который проводится каждое лето уже на протяжении более 50 лет.