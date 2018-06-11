У Білому домі працює відділ, що склеює офіційні документи, які рве Трамп

Президент США Дональд Трамп має звичку рвати та викидати документи, з якими більше не планує працювати. Але цим він порушує закон, і над склеюванням паперів тепер працює цілий департамент.

Про це пише Politico.

Згідно з американським законом про президентські права, Білий дім повинен зберігати всі пам'ятки, листи, електронні листи і документи, яких торкався президент, і відправляти їх до Національного архіву для зберігання в якості історичних документів.

"Помічники Білого дому усвідомили, що не зможуть зупинити Трампа від розривання паперів та викидання їх у смітник або на підлогу, розповідають люди, які знайомі з цією практикою. Замість цього вони вирішили забирати їх у нього, щоб переконатись, що президент не порушив закон", - йдеться у статті.

Розірвані папери збирають в Овальному кабінеті та офіційній резиденції і передають до Виконавчого офісу президента США, який розташований поруч з Білим домом.

"Ви знаходите шматки і склеюєте їх, а потім повертаєте керівнику", - розповідає Соломон Ларті, який 30 років працює на державній службі, а тепер відновлює документи Трампа.

Після цього відновлені документи будуть надіслані до Національного архіву, щоб їх правильно оформили.

За словами Ларті, з перших місяців роботи адміністрації Трампа весь його департамент працював над склеюванням паперів.

Ларті розповів, що серед документів, які він отримував, були газетні вирізки, на яких Трамп писав нотатки або обводив слова; запрошення; листи від виборців або законодавців, включаючи керівника меншини Сенату Чака Шумера.

"У мене був лист від Шумера - він розірвав його. Це була найбільш божевільна річ. Він розрізав листа на крихітні шматки", - сказав він.