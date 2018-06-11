В Белом доме есть отдел, где склеивают порванные Трампом официальные документы

У президента США Дональда Трампа есть привычка рвать и выбрасывать документы, с которыми он больше не планирует работать. Но этим он нарушает закон и над склеиванием бумаг теперь работает целый департамент.

Об этом пишет Politico.

Согласно американскому закону о президентских правах, Белый дом должен хранить все письма, электронные письма и документы, которых касался президент, и отправлять их в Национальный архив для хранения в качестве исторических документов.

"Помощники Белого дома осознали, что не смогут остановить Трампа от разрывания бумаг и выбрасывания их в мусорку или на пол, рассказывают люди, которые знакомы с этой практикой. Вместо этого они решили забирать их у него, чтобы убедиться, что президент не нарушил закон" , - говорится в статье.

Разорванные бумаги собирают в Овальном кабинете и официальной резиденции и передают в Исполнительный офис президента США, который расположен рядом с Белым домом.

"Вы находите куски и склеиваете их, а затем возвращаете их руководителю", - рассказывает Соломон Ларти, который 30 лет работает на государственной службе, а теперь восстанавливает документы Трампа.

После этого восстановленные документы будут направлены в Национальный архив, чтобы их правильно оформили.

По словам Ларти, с первых месяцев работы администрации Трампа весь его офис работал над склеиванием бумаг.

Ларти рассказал, что среди документов, которые он получал, были газетные вырезки, на которых Трамп писал заметки или обводил слова; приглашения; письма от избирателей или законодателей, включая руководителя меньшинства Сената Чака Шумера.

"У меня было письмо от Шумера - он разорвал его. Это была самая безумная вещь. Он разорвал письмо на крошечные кусочки", - сказал он.