Польща закликала пришвидшити заходи проти "Північного потоку-2"

Польська сторона закликала ЄС пришвидшити роботу над правилами, які ускладнять будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Польське радіо", із таким закликом Польща виступила на зустрічі міністрів у справах енергетики країн ЄС у Люксембурзі.

За словами польського віце-міністра у справах енергії Міхала Куртики, заклик Польщі підтримали 10 країн, проти були чотири: Австрія, Німеччина, Бельгія та Нідерланди.

У листопаді минулого року Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2". Однак переговори у справі оновлення газової директиви "застрягли" на рівні експертів з країн ЄС.

Болгарія, яка тепер головує у Раді ЄС, гальмувала роботу і не виносила цієї теми на рівень послів. Тому Польща, зацікавлена в швидкому перегляді правил, закликала ЄС до мобілізації.

Від 1 липня в ЄС півроку головуватиме Австрія, яка разом з Німеччиною виступає проти змін у газовій директиві. Якщо цю справу відкласти на наступний рік, це означає ризик, що змінити директиву не вдасться перед закінченням спорудження "Північного потоку-2", що планується на кінець 2019 року.

У понеділок, 11 червня, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" в Росії. Станом на сьогодні повні комплекти дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видані в Німеччині, Фінляндії та Швеції.

Данія ще не схвалила остаточного рішення про видачу дозволу.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.