Австрія вимагає пояснень щодо тривалого шпигунства з боку розвідки Німеччини

Відень вимагає від Берліна пояснень щодо багаторічної шпигунської діяльності з боку німецької Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка велася на австрійській території.

Про це заявили президент Австрії Александер Ван дер Беллен і канцлер Себастіан Курц, повідомляє Deutsche Welle.

Австрійські видання - журнал Profil і газета Der Standard – у суботу оприлюднили інформацію про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стеження велося як за австрійськими установами та фірмами, так і за міжнародними організаціями і посольствами, розташованими у Відні.

За даними видань, з 1999 по 2006 рік усього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв'язку, адрес електронної пошти на території Австрії.

Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК та МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані у Відні. Стеження також велося за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю.

"Масштаб стеження був грандіозним", - заявив Курц на спільній з Ван дер Белленом прес-конференції.

Президент Австрії наголосив, що "шпигування за дружніми країнами є не лише нетиповим і небажаним, але і неприйнятним".

Офіційний Відень нині очікує на інформацію від Берліна щодо того, за ким саме велося стеження і коли воно було припинене.

Курц наголосив, що необхідно також впевнитися, що стеження справді припинене, і якщо дані були збережені, їх необхідно видалити.

Нагадаємо, кілька років тому німецькі ЗМІ вже повідомляли, що BND до 2013 року шпигувала за посольствами й інституціями країн ЄС, а також інших дружніх держав.