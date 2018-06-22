Угорщина дала згоду на саміт Україна-Грузія-НАТО, але блокує двосторонній саміт

Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Про це заявив на прес-конференції у Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їхніх колег з Угорщини.

Він наголосив, що рішення Угорщини про блокування політичних зустрічей Комісії України-НАТО лишається чинним. Водночас міністр ще раз підтвердив, що на цій зустрічі Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту - тепер йдеться не про скасування мовної норми, а про виконання двох пунктів рішення Венеціанської комісії.

"Рішення угорського уряду є однозначним. До того часу, як рекомендації Венеційської комісії будуть виконані, ми не можемо підтримувати зближення України з НАТО", - заявив він.

І хоча проведення КУН під час найближчого саміту НАТО не є можливим, Угорщина погодилася на участь Порошенка у спеціальному форматі саміту.

Сійярто визнав, що така домовленість була досягнута за участі американської сторони.

"Кілька тижнів тому я зустрівся у Вашингтоні з паном Помпео, але я йому розповів, щоб ми не маємо нічого проти , щоби в рамках саміту відбулося засідання щодо безпеки на чорному морі, на яке запросять президента України", - заявив він.

Джерела "Європейської правди" в дипломатичних колах підтвердили, що Порошенко вже отримав запрошення на таку зустріч.

Вона пройде голів держав та урядів країн членів НАТО, керівників України та Грузії.

Зауважимо, до ідея саміту Україна-Грузія-НАТО звучала і раніше, але Угорщина тривалий час блокувала також її проведення.