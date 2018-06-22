Клімкін та Сійярто вручили дипломи випускникам у Берегові

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з угорським колегою Петером Сійярто взяв участь в урочистостях з нагоди вручення дипломів випускникам у місті Берегово.

Про це Клімкін написав у Twitter.

"Саме ці випускники будуть втілювати нову інклюзивну європейську систему освіти на Закарпатті. Це приємно. Маємо допомагати, заохочувати і, врешті-решт, разом працювати з нашою угорською громадою в Закарпатті, і не тільки у справах освіти", - написав Клімкін.

Спільно з угорським колегою П.Сіярто та Міністром освіти і науки Л.Гриневич беремо участь в урочистості вручення дипломів у Берегово. Саме ці випускники будуть втілювати нову інклюзивну європейську систему освіти на Закарпатті. Це приємно :-) pic.twitter.com/J8v3nJyYzF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 червня 2018 р.

Сьогодні у Берегові відбудеться міжурядова зустріч високого рівня між представниками України та Угорщини щодо українського закону про освіту.

Це буде перша зустріч такого рівня відтоді, як діалог Києва і Будапешта загострився через суперечку довкола українського закону.

Як відомо, Угорщина уже втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Будапешт переконаний, що закон значно обмежив права національних меншин у використанні рідної мови.