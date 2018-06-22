Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Італія затримала два кораблі з мігрантами німецької рятувальної місії

В результаті буревію у Польщі загинула людина, ще 10 поранені

З окупованого Криму експортують зерно до Сирії - Reuters

Єврозона погодилася полегшити боргове навантаження Греції






Клімкін та Сійярто вручили дипломи випускникам у Берегові

П'ятниця, 22 червня 2018, 11:27

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з угорським колегою Петером Сійярто взяв участь в урочистостях з нагоди вручення дипломів випускникам у місті Берегово.

Про це Клімкін написав у Twitter.

"Саме ці випускники будуть втілювати нову інклюзивну європейську систему освіти на Закарпатті. Це приємно. Маємо допомагати, заохочувати і, врешті-решт, разом працювати з нашою угорською громадою в Закарпатті, і не тільки у справах освіти", - написав Клімкін.

Сьогодні у Берегові відбудеться міжурядова зустріч високого рівня між представниками України та Угорщини щодо українського закону про освіту.

Це буде перша зустріч такого рівня відтоді, як діалог Києва і Будапешта загострився через суперечку довкола українського закону.

Як відомо, Угорщина уже втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Будапешт переконаний, що закон значно обмежив права національних меншин у використанні рідної мови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
Клімкін назвав "червоні лінії" у переговорах з Угорщиною щодо закону про освіту
Атака заради Трампа: навіщо Угорщина зберігає конфлікт з Україною
Україна та Угорщина проведуть переговори щодо закону про освіту цього тижня - Сійярто
Угорці в Україні пишаються, що не знають української мови - глава комітету РЄ