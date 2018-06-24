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Саміт Трампа з Путіним: до Австрії прибули члени спецслужб РФ і США

Неділя, 24 червня 2018, 15:32

Зустріч президентів Росії і США Владіміра Путіна та Дональда Трампа відбудеться у Відні 15 липня.

Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung.

За даними газети, до столиці Австрії кілька днів тому прибули російські та американські дипломати, які повинні взяти участь у підготовці зустрічі.

"Також у Відень вже прибувають групи російських та американських служб безпеки, які почали аналіз обстановки для організації переговорів двох лідерів", - йдеться у матеріалі.

Деталі зустрічі сторони хочуть обговорити під час поїздки радника з національної безпеки США Джона Болтона, який 27 червня відвідає РФ.

За інформацією ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.

Нещодавно американський президент виступив із заявами повернути Росію до "Великої вісімки".

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Австрія Путін Трамп
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