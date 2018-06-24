Саміт Трампа з Путіним: до Австрії прибули члени спецслужб РФ і США
Зустріч президентів Росії і США Владіміра Путіна та Дональда Трампа відбудеться у Відні 15 липня.
Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung.
За даними газети, до столиці Австрії кілька днів тому прибули російські та американські дипломати, які повинні взяти участь у підготовці зустрічі.
"Також у Відень вже прибувають групи російських та американських служб безпеки, які почали аналіз обстановки для організації переговорів двох лідерів", - йдеться у матеріалі.
Деталі зустрічі сторони хочуть обговорити під час поїздки радника з національної безпеки США Джона Болтона, який 27 червня відвідає РФ.
За інформацією ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.
Нещодавно американський президент виступив із заявами повернути Росію до "Великої вісімки".