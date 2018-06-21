У Лондоні занепокоєні, що Трамп і Путін можуть зустрітися до саміту НАТО – ЗМІ

У США розраховують, що зустріч американського президента Дональда Трампа і російського лідера Владіміра Путіна пройде в липні – це викликає занепокоєння британського уряду.

Про це повідомляє газета The Times з посиланням на джерела в британському уряді.

За даними видання, у Вашингтоні хочуть, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.

Зазначається, що швидше за все для місця зустрічі буде обрано Відень через те, що там знаходиться штаб-квартира ОБСЄ, а США і Росія є членами цієї організації.

При цьому джерела в британському уряді стверджують, що Лондону зручніше, щоб зустріч пройшла після візиту Трампа в Британію.

"Поки незрозуміло, буде ця зустріч до чи після саміту і візиту до Британії. Очевидно, що після було б для нас краще" - сказав один з співрозмовників видання у британському уряді.

Інший зазначив, що можливий діалог Трампа і Путіна до саміту НАТО викличе "тривогу і сум'яття".

Як повідомлялося, президент Росії Владімір Путін під час візиту до Відня попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца посприяти в організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Відні влітку.

Дональд Трамп наприкінці минулого тижня заявляв, що зустріч з Путіним можлива цього літа.