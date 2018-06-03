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Президент Німеччини вибачився за переслідування гомосексуалів у минулому

Неділя, 3 червня 2018, 17:36

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення за переслідування гомосексуалів у країні в часи націонал-соціалізму.

Відповідну заяву він зробив на десятиріччі пам'ятника геям-жертвам нацистського режиму в Берліні, повідомляє Deutsche Welle.

Штайнмаєр наголосив, що у ті часи приватність, життя, кохання та гідність десятків тисяч гомосексуалів "у наймерзенніший спосіб" заперечували та плюндрували. Їх катували, відправляли в тюрми та концтабори, зазначив Штайнмаєр.

Він нагадав, що й після падіння режиму націонал-соціалістів до гомосексуалів ставилися несправедливо - як у Західній, так і в Східній Німеччині. У ФРН ще упродовж близько двох десятиліть після того на підставі параграфа 175, який криміналізував гомосексуальність, десятки тисяч гомосексуалів були засуджені.

"Тому я нині прошу вибачення - за всі завдані страждання та несправедливість і за тривале мовчання після того", - сказав Штайнмаєр.

Він підкреслив, що сьогодні у Німеччині сексуальна орієнтація та статева ідентичність геїв, лесбійок, бісексуалів, квірів, транс- та інтерсексуалів "беззаперечно перебувають під захистом держави".

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Німеччина
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