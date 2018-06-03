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Президент Германии извинился за преследование гомосексуалов в прошлом

Воскресенье, 3 июня 2018, 17:36

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за преследование гомосексуалов в стране во времена национал-социализма.

Соответствующее заявление он сделал на десятилетии памятника геям-жертвам нацистского режима в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер отметил, что в те времена приватность, жизнь, любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов "мерзким способом" отрицали и разрушали. Их пытали, отправляли в тюрьмы и концлагеря, отметил Штайнмайер.

Он напомнил, что и после падения режима национал-социалистов к гомосексуалам относились несправедливо - как в Западной, так и в Восточной Германии. В ФРГ еще в течение почти двух десятилетий после этого на основании пункта 175, который криминализировал гомосексуальность, десятки тысяч гомосексуалов были осуждены.

"Поэтому я сейчас прошу прощения - за все причиненные страдания и несправедливость и за длительное молчание после того", - сказал Штайнмайер.

Он подчеркнул, что сегодня в Германии сексуальная ориентация и половая идентичность геев, лесбиянок, бисексуалов, квиров, транс- и интерсексуалов "беспрекословно находятся под защитой государства".

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