Німеччина закликала закрити "Миротворець": у базу внесли Герхарда Шредера

Німецьке міністерство закордонних справ закликало Київ вжити дій для закриття сайту "Миротворець", на якому розміщено переліки "антиукраїнських діячів" - нещодавно до списків було додано і екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Про це пише українська служба Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

"Ми однозначно засуджуємо цей список. Ми раніше вже чітко пояснили нашу позицію українській стороні і закликали, щоб український уряд вжив заходів для закриття роботи цього сайту", - заявила речниця німецького МЗС у Берліні в середу, 14 листопада.

У міністерстві також зазначили, що Київ пояснює подальшу роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері.

На самому сайті "Миротворця" Шредеру закидають "спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму, виправдання збройної агресії РФ проти України". Екс-канцлер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.

Наприкінці вересня цього року міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто долучили на сайті "Миротворець" до списку у розділ "Чистилище". Крім того, у базу сайту було внесено кількасот закарпатських угорців.

Держави ЄС озвучили рішучу вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які через виконання професійних обов'язків змушені були отримувати акредитацію від влади самопроголошеної "ДНР".