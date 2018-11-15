Германия призвала закрыть "Миротворец": в базу внесли Герхарда Шредера

Немецкое министерство иностранных дел призвало Киев предпринять действия для закрытия сайта "Миротворец", на котором размещены списки "антиукраинских деятелей" - недавно туда был добавлен и экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Об этом пишет украинская служба Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Мы осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта", - заявила пресс-секретарь немецкого МИД в Берлине в среду, 14 ноября.

В министерстве также отметили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

На самом сайте "Миротворца" Шредеру забрасывают "попытку легализации захвата русскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины". Экс-канцлер попал в список в этом месяце после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда-нибудь признать.

В конце сентября этого года министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто внесли в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец". Кроме того, в базу сайта были внесены несколько сотен закарпатских венгров.

Государства ЕС озвучили решительное требование к Киеву закрыть сайт в мае 2016 года, когда на нем были обнародованы списки журналистов, в том числе западных, которые из-за выполнения профессиональных обязанностей вынуждены были получать аккредитацию от власти самопровозглашенной "ДНР".