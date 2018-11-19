Прем'єр Чехії відвідав сина на тлі "кримського" скандалу і вотуму недовіри

У п'ятницю, 23 листопада, відбудеться засідання щодо висловлення вотуму недовіри коаліційному уряду партії ANO і соціал-демократів на чолі з прем'єром Андреєм Бабішем.

Про це пише Radio Praha.

Голосування за недовіру уряду Бабіша ініційоване опозицією після появи відеозапису, на якому його син Андрей заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в анексований Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. У суботу Бабіш-старший зустрівся із сином у Швейцарії. Після цього він сказав: син досі стверджує, що його завезли до Криму проти його волі.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям. Він запевнив, що син страждає на шизофренію.

Для схвалення вотуму недовіри потрібно не менше 101 голосу із 200 депутатів, хоча опозиція має 92 голоси. Для отримання більшості необхідно залучити не менше 9 депутатів з числа владної коаліції і комуністів.

Компартія розгляне це питання 20 листопада, соціал-демократи - 21 листопада. Якщо уряду Андрея Бабіша буде висловлено недовіру через скандал із сином прем'єра, президент Мілош Земан пообіцяв знову уповноважити Бабіша сформувати новий кабінет.

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