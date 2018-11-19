Премьер Чехии посетил сына на фоне "крымского" скандала и вотума недоверия

В пятницу, 23 ноября, состоится заседание чешского парламента по выражению вотума недоверия коалиционному правительству партии ANO и социал-демократов во главе с премьером Андреем Бабишем.

Об этом пишет Radio Praha.

Голосование за недоверие правительству Бабиша инициировано оппозицией после появления видеозаписи, на которой его сын Андрей заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в аннексированный Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС. В субботу Бабиш-старший встретился с сыном в Швейцарии. После этого он сказал: сын до сих пор утверждает, что его завезли в Крым против его воли.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время прошения о получении гранта принадлежало его детям. Он заверил, что сын страдает шизофренией.

Для одобрения вотума недоверия требуется не менее 101 голоса из 200 депутатов, хотя оппозиция имеет 92 голоса. Для получения большинства необходимо привлечь не менее 9 депутатов из числа правящей коалиции и коммунистов.

Компартия рассмотрит этот вопрос 20 ноября, социал-демократы - 21 ноября. Если правительству Андрея Бабиша будет выражено недоверие, президент Земан пообещал снова уполномочить Бабиша сформировать новый кабинет.

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