Українка в 93 роки вперше в житті отримала паспорт - консульство у Франкфурті

93-річна українка, які більшість життя прожила в Німеччини, вперше отримала паспорт у консульстві України у Франкфурті-на-Майні.

Про це повідомляється на сторінці консульства у Facebook.

Марія Цебак під час Другої світової війни у віці 16 років була вивезена до Німеччини на примусові роботи.

Вона хотіла повернутися до України після війни, але дізналася, що українців із західних регіонів відправляють одразу до Сибіру.

"Єдиний наявний у неї документ – підтвердження Греко-католицьким парохіяльним урядом в Завою (написання збережено в оригіналі) про її походження – врятував її від страшної долі багатьох українців, які мусили після каторжних робіт в Німеччині пройти концтабори в радянському Сибіру", - розповіли в консульстві.

Марія Цебак із першим у житті паспортом

Цебак залишилися в Німеччині, але отримувати німецьке громадянство категорично відмовилася, натомість мала унікальний документ – посвідчення особи без батьківщини.

"Саме так, не посвідчення особи без громадянства, а посвідчення особи без батьківщини", - підкреслили в консульстві.

У дипустанові розповіли, що познайомилися з жінкою у 2015 році, а згодом запропонували їй отримати паспорт.

"І от, після кількох місяців здійснення необхідних формальностей, пані Марія Цебак отримала свій перший і такий довгоочікуваний паспорт громадянина України!" - зазначили в посольстві.