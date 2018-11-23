Украинка в 93 года впервые в жизни получила паспорт – консульство во Франкфурте

93-летняя украинка, которые большую часть жизни прожила в Германии, впервые в жизни получила паспорт в консульстве Украины во Франкфурте-на-Майне.

Об этом сообщается на странице консульства в Facebook.

Мария Цебак во время Второй мировой войны в возрасте 16 лет была вывезена в Германию на принудительные работы.

Она хотела вернуться в Украину после войны, но узнала, что украинцев из западных регионов отправляют сразу в Сибирь.

"Единственный имеющийся у нее документ - подтверждение Греко-католическим приходским правительством в Завое (написание сохранено в оригинале) о ее происхождении - спас ее от страшной участи многих украинцев, которые должны были после каторжных работ в Германии пройти концлагеря в советской Сибири", - рассказали в консульстве.

Мария Цебак с первым в жизни паспортом

Цебак осталась в Германии, но получать немецкое гражданство категорически отказалась, зато получила уникальный документ - удостоверение личности без родины.

"Именно так, не удостоверение личности без гражданства, а удостоверение личности без родины", - подчеркнули в консульстве.

В дипучреждении рассказали, что познакомились с женщиной в 2015 году, а затем предложили ей получить паспорт.

"И вот, после нескольких месяцев необходимых формальностей, Мария Цебак получила свой первый и такой долгожданный паспорт гражданина Украины!" - отметили в посольстве.