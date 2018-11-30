Сенат США одноголосно засудив російську агресію в Керченській протоці

Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка засуджує агресивні дії Росії в Керченській протоці.

Про це пише The Hill.

"Ми категорично засуджуємо будь-які військові дії Росії, вжиті для того, щоб в односторонньому порядку переписати міжнародні правила", - заявив сенатор Кріс Мерфі, один з авторів резолюції.

За словами одного з її авторів сенатора-республіканця Рона Джонсона, президент РФ Владімір Путін "випробовує Захід". Джонсон "задоволений тим, що Сенат висловився одноголосно, щоб підтвердити нашу підтримку українському народу, українському уряду та територіальній цілісності України".

"Захоплення Російською Федерацією українських суден є грубим порушенням її зобов'язань в рамках міжнародного права та угоди 2003 року між Російською Федерацією та Україною про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - йдеться у документі.

Резолюція засуджує дії Росії і закликає її звільнити членів екіпажу затриманих українських кораблів. У ній також йдеться про те, що конфронтація біля берегів Криму дестабілізує регіон і "веде до подальшої ескалації напруженості". Документ прийняли без поіменного голосування одноголосно. Резолюція має декларативний характер.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з російським колегою Владіміром Путіним через те, що Росія не повернула захоплені кораблі Україні і не звільнила моряків.