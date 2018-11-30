Сенат США единогласно осудил российскую агрессию в Керченском проливе

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессивные действия России в Керченском проливе.

Об этом пишет The Hill.

"Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила", - заявил сенатор Крис Мерфи, один из авторов резолюции.

По словам еще одного соавтора, сенатора-республиканца Рона Джонсона, президент РФ Владимир Путин "испытывает Запад". Джонсон "доволен тем, что Сенат высказался единогласно, чтобы подтвердить нашу поддержку украинскому народу, украинскому правительству и территориальной целостности Украины".

"Захват Российской Федерацией украинских судов является грубым нарушением ее обязательств в рамках международного права и сделки 2003 г. между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в документе.

Резолюция осуждает действия России и призывает ее освободить членов экипажа задержанных украинских кораблей. В ней также говорится о том, что конфронтация у берегов Крыма дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности". Документ приняли без поименного голосования единогласно. Резолюция носит декларативный характер.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за того, что Россия не вернула захваченные корабли Украины и не освободила моряков.