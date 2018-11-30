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Україна вичерпала 10 квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС

П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:11

Україна закрила десяту квоту на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС, а саме на оброблений крохмаль.

Про це йдеться у повідомленні на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Станом на 26 листопада також використані квоти на мед, крупи та борошно, солод і пшеничну клейковину, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, зернові (кукурудза і пшениця), вершкове масло та м’ясо птиці.

Майже використані квоти на крохмаль (95%) та часник (96%).

В асоціації зазначили, що, починаючи з 1 жовтня 2018 року, почав діяти другий рік додаткових квот за 5 групах товарів, з яких станом на кінець листопада дві вже закриті: мед та оброблені томати.

"Ще до кінця року будуть діяти додаткові квоти на зернові, з яких об’єми на пшеницю і кукурудзу вже використані, а на ячмінь використані лише на 23%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за результатами січня-серпня 2018 року експорт товарів аграрної та харчової промисловості з Україною до країн Європейського Союзу перевищив $3,6 млрд.

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Торгівля
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