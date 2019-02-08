Франція заявила, що підтримує правила ЄС щодо "Північного потоку-2"

Франція планує підтримати пропозицію ЄС щодо регулювання російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявило у четвер Міністерство закордонних справ Франції, пише Reuters.

Єврокомісія прагне отримати узгоджений набір енергетичних правил ЄС, які застосовуватимуться до морських трубопроводів, як це відбувається у випадку з наземними трубопроводами.

Брюссель перевірятиме, чи трубопровід відповідає законодавству ЄС, чи немає ризику негативного впливу на внутрішній газовий ринок та чи це не позначиться негативно на безпеці постачання або конкуренції.

"Франція має намір підтримати ухвалення такої директиви. Триває робота з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щодо можливих змін у тексті", - заявила на брифінгу прес-секретар МЗС Франції Агнес фон дер Муль.

Дипломатичні джерела раніше говорили, що Німеччина чинила тиск на інші європейські столиці, щоб заблокувати нову директиву.

За даними ЗМІ, німці вважають Нідерланди, Бельгію, Австрію, Грецію та Кіпр своїми союзниками.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас нещодавно заявив, що спорудження газопроводу вже не зупинять навіть санкції США, проте у Вашингтоні вважають, що це не так.