Міжнародний кримінальний суд не дозволив розслідування щодо Афганістану після санкцій США

Судді Міжнародного кримінального суду у Гаазі відхилили прохання відкрити розслідування щодо можливих військових злочинів американських військ в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розповсюдила прес-служба суду.

"Палата попереднього розслідування ІІ Міжнародного кримінального суду (МКС) одностайно відхилила прохання прокурора про розслідування злочинів проти людства та військових злочинів на території Ісламської Республіки Афганістан . Судді вирішили, що розслідування ситуації в Афганістані на цьому етапі не буде служити інтересам правосуддя", - йдеться у заяві.

У листопаді 2017 року прокурор МКС звернувся до суддів з проханням доручити йому розслідування можливих воєнних злочинів і злочинів проти людства в Афганістані з 1 травня 2003 року, у тому числі в регіонах, де ЦРУ тримали ув'язнених.

15 березня цього року Сполучені Штати оголосили про запровадження візових обмежень для співробітників МКС, які причетні до розслідування щодо американських військових в Афганістані.

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Минулого тижня Вашингтон скасував американська візу прокурора Фату Бенсуди, яка подала запит до МКС.

США ніколи не приєднувалися до МКС і не визнають його авторитет над американськими громадянами, заявляючи, що це становить загрозу національному суверенітету.