Международный уголовный суд не разрешил расследование по Афганистану после санкций США

Судьи Международного уголовного суда в Гааге отклонили просьбу открыть расследование возможных военных преступлений американских войск в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространила пресс-служба суда.

"Палата предварительного расследования Международного уголовного суда (МУС) единодушно отклонила просьбу прокурора о расследовании преступлений против человечества и военных преступлений на территории Исламской Республики Афганистан. Судьи решили, что расследование ситуации в Афганистане на этом этапе не будет служить интересам правосудия", - говорится в заявлении.

В ноябре 2017 года прокурор МУС обратился к судьям с просьбой поручить ему расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечества в Афганистане с 1 мая 2003 года, в том числе в регионах, где ЦРУ держали заключенных.

15 марта этого года Соединенные Штаты объявили о введении визовых ограничений для сотрудников МУС, причастных к расследованию в отношении американских военных в Афганистане.

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На прошлой неделе Вашингтон отменил американскую визу прокурору Фату Бенсуда, которая подала запрос в МУС.

США никогда не присоединялись к МУС и не признают его авторитет над американскими гражданами, заявляя, что это представляет угрозу национальному суверенитету.