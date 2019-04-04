Україна ризикує втратити донорське фінансування, якщо не змінить протимінний закон - посольство США

Американські дипломати заявляють, що Україна ризикує втратити донорське фінансування від іноземних партнерів, якщо не внесе зміни до закону щодо протимінної діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

"Міни є загрозою №1 для цивільного населення східної України. Верховна Рада має ухвалити поправку, що дозволить пряме донорське фінансування операторів протимінної діяльності. Інакше Україна ризикує втратити донорське фінансування, що поставить більшу кількість життів під загрозу", - йдеться у повідомленні диппредставництва на сторінці в Twitter.

20 березня посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф попередила, що всі міжнародні зусилля з гуманітарного розмінування в Україні під загрозою зриву, якщо Верховна рада оперативно не ухвалить невеликі поправки в новий закон про розмінування. Інакше, за її словами, гуманітарна робота буде припинена.

"Не перешкоджайте нам фінансувати гуманітарне розмінування!" - сказав у свою чергу посол Канади в Україні Роман Ващук.

22 березня було зареєстровано проект закону про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів протимінної діяльності.

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Законопроектом пропонується запровадити норми, які дозволяють операторам протимінної діяльності здійснювати залучення фінансових ресурсів безпосередньо від донорів. За таких умов кошти не підлягатимуть зарахуванню до спецфонду держбюджету, як це передбачено чинною на момент розробки проекту закону редакцією частини 2 статті 8 закону "Про протимінну діяльність в Україні", пише УНІАН.

Від початку збройної агресії Росії на Донбасі внаслідок підриву на мінах загинуло 269 цивільних осіб, з них 27 дітей. На сьогодні близько 16 тис. кв. кілометрів у Луганській та Донецькій областях, зокрема й на тимчасово окупованих територіях, містять ділянки місцевості, що становлять мінну небезпеку для населення.