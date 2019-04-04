Украина рискует потерять донорское финансирование, если не изменит противоминный закон – посольство США

Американские дипломаты заявляют, что Украина рискует потерять донорское финансирование от иностранных партнеров, если не внесет изменения в закон о противоминной деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Мины являются угрозой №1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная рада должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Twitter.

20 марта посол Великобритании в Украине Джудит Гоф предупредила, что все международные усилия по гуманитарному разминированию в Украине под угрозой срыва, если Верховная рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании. Иначе, по ее словам, гуманитарная работа будет прекращена.

"Не мешайте нам финансировать гуманитарное разминирование!" - сказал в свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук.

22 марта были зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности.

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Законопроектом предлагается ввести нормы, которые позволяют операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров. При таких условиях средства не подлежат зачислению в спецфонд госбюджета, как это предусмотрено действующей на момент разработки проекта закона редакцией части 2 статьи 8 закона "О противоминную деятельность в Украине", пишет УНИАН.

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, из них 27 детей. На сегодняшний день около 16 тыс. кв. км в Луганской и Донецкой областях, в том числе и на временно оккупированных территориях, включают участки местности, представляющие минную опасность для населения.