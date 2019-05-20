Британія попередила Іран: не провокуйте США або Трамп помститься

Велика Британія застерігає Іран від недооцінки рішучості Сполучених Штатів, попереджаючи, що адміністрація президента Дональда Трампа помститься за напад на американські інтереси.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я б сказав іранцям: не варто недооцінювати рішучість з боку США", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант у кулуарах Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві.

"Вони не хочуть вести війну з Іраном. Але якщо американські інтереси будуть атаковані, вони відреагують. І це те, про що іранці повинні дуже ретельно подумати", - додав міністр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "настанням кінця" і закликав Тегеран ніколи не погрожувати його країні.

Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.