Британія: лідер Палати громад подала у відставку через проблеми з Brexit
Лідер Палати громад Британії Андреа Лідсом в середу повідомила, що залишає свій пост через те, що більше не вірить в урядовий підхід щодо Brexit.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
"З великим жалем і важким серцем я вирішила покинути уряд", - заявила Лідсом.
Відставка Лідсом відбувається на тлі відповідної реакції депутатів-консерваторів на план прем’єрки Терези Мей щодо Brexit.
Мей у листі до Лідсом висловила жаль з приводу її відходу з посади і заявила про незгоду з її оцінкою урядового підходу до Brexit.
Раніше Лідсом балотувалася на пост лідера консерваторів, але зняла кандидатуру, звільнивши шлях для Терези Мей.
Будучи лідером палати громад, вона відповідала за організацію урядових справ і повинна була оголосити, коли законопроект Терези Мей про вихід Британії з ЄС буде представлений парламенту.
Її відставка стала вже 36-ю відставкою урядовця за прем’єрства Терези Мей, 21 член уряду пішов саме через проблеми з Brexit.