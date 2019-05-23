Британія: лідер Палати громад подала у відставку через проблеми з Brexit

Лідер Палати громад Британії Андреа Лідсом в середу повідомила, що залишає свій пост через те, що більше не вірить в урядовий підхід щодо Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"З великим жалем і важким серцем я вирішила покинути уряд", - заявила Лідсом.

Відставка Лідсом відбувається на тлі відповідної реакції депутатів-консерваторів на план прем’єрки Терези Мей щодо Brexit.

Мей у листі до Лідсом висловила жаль з приводу її відходу з посади і заявила про незгоду з її оцінкою урядового підходу до Brexit.

Раніше Лідсом балотувалася на пост лідера консерваторів, але зняла кандидатуру, звільнивши шлях для Терези Мей.

Будучи лідером палати громад, вона відповідала за організацію урядових справ і повинна була оголосити, коли законопроект Терези Мей про вихід Британії з ЄС буде представлений парламенту.

Її відставка стала вже 36-ю відставкою урядовця за прем’єрства Терези Мей, 21 член уряду пішов саме через проблеми з Brexit.