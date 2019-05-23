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Волкер розповів у Білому домі про поїздку на інавгурацію Зеленського

Четвер, 23 травня 2019, 19:59

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США", - написав Волкер в Twitter.

Делегацію США на інавгурації в Києві очолював міністр енергетики Рік Перрі.

У складі делегації також були посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді нацбезпеки США при президентові Олександр Відман, а також в.о. голова дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Після інавгурації американська делегація зустрілася із Зеленським в адміністрації президента.

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Зеленський США
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