Волкер розповів у Білому домі про поїздку на інавгурацію Зеленського
Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США", - написав Волкер в Twitter.
Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared 🇺🇸+🇺🇦 interests.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 травня 2019 р.
Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E
Делегацію США на інавгурації в Києві очолював міністр енергетики Рік Перрі.
У складі делегації також були посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді нацбезпеки США при президентові Олександр Відман, а також в.о. голова дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.
Після інавгурації американська делегація зустрілася із Зеленським в адміністрації президента.