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Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского

Четверг, 23 мая 2019, 19:59

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер в Twitter.

Делегацию США на инавгурации в Киеве возглавлял министр энергетики Рик Перри.

В составе делегации также были посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

После инавгурации американская делегация встретилась с Зеленским в администрации президента.

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Зеленский США
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