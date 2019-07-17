Голова МВФ подала заяву про звільнення, щоб очолити ЄЦБ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард подала заяву про звільнення.

Про це йдеться у її заяві на сайті МВФ, повідомляє "Європейська правда".

"Я зустрілася з Виконавчою радою і подала заяву про звільнення з фонду з 12 вересня 2019 року. Оголошена раніше відмова від обов'язків директора-розпорядника діятиме до того часу. З огляду на більшу ясність процесу мого висунення на пост президента ЄЦБ і час, якого це потребує, я прийняла це рішення в інтересах Фонду, оскільки це прискорить процес вибору мого наступника" - заявила Лагард.

"Виконавча рада зробить необхідні кроки для просування вперед в процесі вибору нового директора-розпорядника. Девід Ліптон залишається виконуючим обов'язки директора-розпорядника" – додала вона.

Нагадаємо, 9 липня Рада з економічних і фінансових питань, до якої входять міністри економіки і фінансів усіх держав-членів ЄС, офіційно рекомендувала призначили Крістін Лагард на посаду голову Європейського центрального банку.