Глава МВФ подала заявление об увольнении, чтобы возглавить ЕЦБ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала заявление об увольнении.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте МВФ, сообщает "Европейская правда".

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала заявление об увольнении из фонда с 12 сентября 2019 года. Объявленный ранее отказ от обязанностей директора-распорядителя будет действовать до того времени. Учитывая большую ясность процесса моего выдвижения на пост президента ЕЦБ и время, которого это требует, я приняла это решение в интересах Фонда, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника", - заявила Лагард.

"Исполнительный совет предпримет необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового директора-распорядителя. Дэвид Липтон остается исполняющим обязанности директора-распорядителя", – добавила она.

Напомним, 9 июля Совет по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры экономики и финансов всех государств-членов ЕС, официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.