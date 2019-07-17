Новим міністром оборони Німеччини стане лідерка партії влади Крамп-Карренбауер

Новим міністром оборони Німеччини стане голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Крамп-Карренбауер замінить на цій посаді Урсулу фон дер Ляєн, яка у вівторок, 16 липня, була обрана головою Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн офіційно покине пост міністра оборони ФРН 17 липня. Рішення про призначення Крамп-Карренбауер було прийнято після наради в президії ХДС, потім його підтвердив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Таке рішення, однак, виявилося для багатьох несподіваним, так як раніше Аннегрет Крамп-Карренбауер неодноразово заявляла, що не хоче займати ніяких міністерських постів в кабінеті Ангели Меркель. Вона пояснювала це бажанням зберегти незалежність дій в якості голови ХДС.

Крамп-Карренбауер стала наступницею Ангели Меркель на посту глави німецьких консерваторів 7 грудня 2018 року, коли перемогла на внутрішньопартійних виборах. До цього вона в якості прем'єр-міністра керувала найменшою федеральною землею ФРН-Саар.