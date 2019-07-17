Новым министром обороны Германии станет лидер партии власти Крамп-Карренбауэр

Новым министром обороны Германии станет председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Крамп-Карренбауэр заменит на этом посту Урсулу фон дер Ляйен, которая во вторник, 16 июля, была избрана председателем Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен официально покинет пост министра обороны ФРГ 17 июля. Решение о назначении Крамп-Карренбауэр было принято после совещания в президиуме ХДС, затем его подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Такое решение, однако, оказалось для многих неожиданным, так как ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно заявляла, что не хочет занимать никаких министерских постов в кабинете Ангелы Меркель. Она объясняла это желанием сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС.

Крамп-Карренбауэр стала преемницей Ангелы Меркель на посту главы немецких консерваторов 7 декабря 2018 года, когда победила на внутрипартийных выборах. До этого она в качестве премьер-министра руководила наименьшей федеральной землей ФРГ-Саар.