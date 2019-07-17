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У Фінляндії заявили про ймовірне порушення авіапростору літаком РФ

Середа, 17 липня 2019, 13:57

Російський літак підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

"Ймовірне порушення повітряного простору Фінляндії російським літаком було виявлене в середу, 17 липня. Ймовірне порушення відбулося у Фінській затоці на південь від Порвоо в середу вранці" - йдеться у повідомленні.

" Літак провів на фінській території близько двох хвилин і просунувся вглиб більш ніж на кілометр від кордону", - цитує телерадіокомпанія Yle експерта Міністерства оборони Фінляндії Крістіана Валккурі.

Це вже друге порушення повітряного простору в поточному році. У квітні португальський літак вторгся на фінську територію в Кіркконуммі, неподалік від мису Уппініємі.

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