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В Финляндии заявили о вероятном нарушении авиапространства самолетом РФ

Среда, 17 июля 2019, 13:57

Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Финляндии, сообщает "Европейская правда".

"Предполагаемое нарушение воздушного пространства Финляндии российским самолетом было обнаружено в среду, 17 июля. Предполагаемое нарушение произошло в Финском заливе к югу от Порвоо в среду утром", - говорится в сообщении.

"Самолет провел на финской территории около двух минут и продвинулся вглубь более чем на километр от границы", - цитирует телерадиокомпания Yle эксперта Министерства обороны Финляндии Кристиана Валккури.

Это уже второе нарушение воздушного пространства в текущем году. В апреле португальский самолет вторгся на финскую территорию в Киркконумми, неподалеку от мыса Уппиниеми.

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