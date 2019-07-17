Німеччина продовжує експорт зброї до Туреччини попри ескалацію греко-турецької кризи

Німеччина продовжує експортувати зброю до Анкари, незважаючи на загострення відносин між Туреччиною і двома країнами ЄС - Грецією і Кіпром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністерство економіки Німеччини у відповідь на депутатський запит повідомило, що за перші чотири місяці цього року Туреччина отримала з Німеччини озброєння на суму 184,1 млн євро.

Минулого року поставки в Туреччину склали майже третину всього німецького експорту озброєнь (770,8 млн. євро) на суму 242,8 млн. євро.

Згідно з урядовим звітом, зброя для Туреччини є виключно "морською продукцією", призначеною для шести підводних човнів класу 214, які будуть побудовані в Туреччині при значній участі німецького збройового концерну ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

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Уряд Німеччини схвалив поставку компонентів ще в 2009 році і забезпечив експорт так званою гарантією Гермеса на суму 2,49 мільярда євро.

Такі гарантії для експорту зброї в Туреччину не було перезатверджено після невдалого військового перевороту 2016 року проти президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Проте, експорт зброї, вже затверджений в рамках зобов'язань НАТО, все ще здійснюється на регулярній основі.

Міністри закордонних справ ЄС на цьому тижні оголосили про введення санкцій проти Туреччини через її буріння в морі біля берегів Кіпру.

Міністри також попередили про "цілеспрямовані заходи" проти окремих осіб і компаній, якщо Туреччина продовжить бурильні роботи.

На питання, чи є експорт озброєнь Німеччини до Туреччини все ще доречним через санкції ЄС, член Європарламенту Йоахім Шустер, який входить в Підкомітет по безпеці і обороні (SEDE), сказав, що "в даний час я вважаю, що експорт повинен бути припинений", оскільки це особлива ситуація, і її слід оцінювати відповідним чином.