Германия продолжает экспорт оружия в Турцию, несмотря на эскалацию греко-турецкого кризиса

Германия продолжает экспортировать оружие в Анкару, несмотря на обострение отношений между Турцией и двумя странами ЕС - Грецией и Кипром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министерство экономики Германии в ответ на депутатский запрос сообщило, что за первые четыре месяца этого года Турция получила из Германии вооружения на сумму 184,1 млн евро.

В прошлом году поставки в Турцию составили почти треть всего немецкого экспорта вооружений (770,8 млн. евро) на сумму 242,8 млн. евро.

Согласно правительственному отчету, оружие для Турции является исключительно "морским товаром", предназначенным для шести подводных лодок класса 214, которые будут построены в Турции при значительном участии немецкого оружейного концерна ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Правительство Германии одобрило поставку компонентов еще в 2009 году и обеспечило экспорт так называемой гарантией Гермеса на сумму 2,49 миллиарда евро.

Такие гарантии для экспорта оружия в Турцию не были переутверждены после неудачного военного переворота 2016 года против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем не менее, экспорт оружия, уже утвержденный в рамках обязательств НАТО, все еще осуществляется на регулярной основе.

Министры иностранных дел ЕС на этой неделе объявили о введении санкций против Турции в связи с ее бурением в море у берегов Кипра.

Министры также предупредили о "целенаправленных мерах" против отдельных лиц и компаний, если Турция продолжит бурильные работы.

На вопрос, является ли экспорт вооружений Германии в Турцию все еще уместным ввиду санкций ЕС, член Европарламента Йоахим Шустер, который входит в Подкомитет по безопасности и обороне (SEDE), сказал, что "в настоящее время я считаю, что экспорт должен быть приостановлен", поскольку это особая ситуация, и ее следует оценивать соответствующим образом.