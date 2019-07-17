Турецький дипломат загинув в результаті нападу в Іраку

Турецький дипломат був убитий в результаті збройного нападу на ресторан в іракському місті Ербіль в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

За словами власника ресторану, зловмисник - в цивільному і з двома пістолетами - напав на турецьких дипломатів, які прийшли на обід.

Один турецький дипломат, який працював в Генеральному консульстві Туреччини в Ербілі, загинув в результаті нападу. Також загинув ще один чоловік. Нападнику вдалося втекти.

Начальник поліції Ербіля сказав, що розслідування інциденту було розпочато негайно, і подальша інформація буде надана пізніше.

Всі дороги, що ведуть в інші міста, були заблоковані, щоб запобігти втечі нападника.

Туреччина веде боротьбу з членами Робочої партії Курдистану (РПК) в цьому регіоні. РПК використовує віддалені гірські райони уздовж кордону між Туреччиною і іракським Курдистаном як притулок і для проведення атак на турецькі сили.