Турецкий дипломат погиб в результате нападения в Ираке

Турецкий дипломат был убит в результате вооруженного нападения на ресторан в иракском городе Эрбиль в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

По словам владельца ресторана, злоумышленник - в штатском и с двумя пистолетами - напал на обедавших турецких дипломатов.

Один турецкий дипломат, который работал в Генеральном консульстве Турции в Эрбиле, погиб в результате нападения. Также погиб еще один мужчина. Нападавшему удалось скрыться.

Начальник полиции Эрбиля сказал, что расследование инцидента было начато немедленно, и дальнейшая информация будет предоставлена позже.

Все дороги, ведущие в другие города, были заблокированы, чтобы предотвратить побег нападавшего.

Турция ведет борьбу с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) в этом регионе. РПК использует отдаленные горные районы вдоль границы между Турцией и иракским Курдистаном в качестве убежища и для проведения атак на турецкие силы.