МЗС: рішення суду в Москві про продовження арешту 24 українських моряків порушує конвенції ООН

Тримання Росією під вартою 24 українських військовослужбовців та трьох військово-морських суден є грубим та триваючим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як судна, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН з морського права та звичаєвого міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест проти рішення Московського суду про продовження незаконного тримання за гратами до 24 жовтня 2019 року 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року", - йдеться у заяві.

В МЗС нагадали, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права ("ITLOS") наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна та 24 членів їхніх екіпажів.

"Невиконання обов’язку Росією щодо негайного звільнення суден та військовослужбовців становить порушення цього Наказу та Конвенції ООН з морського права. Сьогоднішнє рішення Московського суду є черговим порушення Росією міжнародного права та ще більше загострює спір між Росією і Україною", - зазначили в міністерстві.

Заступниця глави МЗС Лана Зеркаль заявила, що продовження арешту для українських моряків - черговий російський постріл собі в ногу.

"Тиск на Росію з вимогою звільнити моряків без додаткових умов лише зростатиме. Доти, доки Росія неправомірно триматиме моряків це питання лишатиметься головним для наших партнерів в усіх форматах діалогу з РФ - від двосторонніх зустрічей на найвищому рівні до заяв в Радбезі ООН", - заявила вона.

Нагадаємо, Лефортівський суд Москви задовольнив клопотання слідчих ФСБ і продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам на три місяці.