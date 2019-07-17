МИД: решение суда в Москве о продлении ареста 24 украинских моряков нарушает конвенции ООН

Удержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычного международного права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 года 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские судна и 24 членов их экипажей.

"Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушения Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", - отметили в министерстве.

Заместитель главы МИД Лана Зеркаль заявила, что продление ареста для украинских моряков - очередной российский выстрел себе в ногу.

"Давление на Россию с требованием освободить моряков без дополнительных условий будет только расти. До тех пор, пока Россия будет неправомерно удерживать моряков, этот вопрос будет оставаться главным для наших партнеров во всех форматах диалога с РФ - от двусторонних встреч на высшем уровне до заявлений в Совбезе ООН", - заявила она.

Напомним, Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца.