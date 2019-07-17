Борис Джонсон побив рекорд за кількістю грошей, зібраних британським політиком в рамках кампанії з висунення на пост прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон отримав підтримку фінансистів-євроскептиків після того, як він зміцнив свою позицію щодо Brexit з обіцянкою "зроби або помри", пообіцявши вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без.

За останні два тижні Джонсон зареєстрував 200 000 фунтів (248 400 доларів) у вигляді пожертвувань, в результаті чого загальна сума, яку він отримав в минулому році, склала 702 000 фунтів.

Це допомогло Джонсону перевершити попередній рекорд зі збору коштів, встановлений колишнім міністром закордонних справ Девідом Мілібендом, який отримав 627 000 фунтів за свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії в 2010 році.

Джонсон раніше неодноразово пообіцяв, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня, заявивши, що від чергового відтермінування Brexit буде лише шкода.

Новий прем'єр-міністр Британії буде оголошений 23 липня.

Читайте також – "Консерватори та Brexit із ними: що чекає найстарішу партію Британії"