Речник Юнкера стане єврокомісаром

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс пропонує на пост єврокомісара від Греції у новій Єврокомісії кандидатуру теперішнього речника комісії Маргаритіса Схінаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Маргаритіс Схінас стане наступником Дімітріса Аврамопулоса як представника Греції в Європейській комісії. Проте навряд чи він відповідатиме за міграцію, якою в теперішній комісії опікується Аврамопулос.

Протягом дня Міцотакіс повідомить про своє рішення нову президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Маргаритіс Схінас був членом Європейського парламенту з 2007 по 2009 рік. Він також був заступником глави офісу радників з європейської політики президента комісії Жозе-Мануеля Баррозу і очолював офіс кіпрського комісара Маркоса Кипріану.

Європейська комісія у новому складі почне працювати з 1 листопада. До цього часу Урсула фон дер Ляєн повинна визначитися з кандидатурами єврокомісарів, враховуючи пропозиції кожної держави-члена ЄС.