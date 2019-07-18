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Представитель Юнкера станет еврокомиссаром

Четверг, 18 июля 2019, 16:17

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис предлагает на пост еврокомиссара от Греции в новой Еврокомиссии кандидатуру нынешнего спикера комиссии Маргаритиса Схинаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Маргаритис Схинас станет преемником Димитриса Аврамопулоса как представителя Греции в Европейской комиссии. Однако вряд ли он будет отвечать за миграцию, которой в настоящее время занимается Аврамопулос.

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В течение дня Мицотакис сообщит о своем решении новой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Маргаритис Схинас был членом Европейского парламента с 2007 по 2009 год. Он также был заместителем главы офиса советников по европейской политике президента комиссии Жозе Мануэля Баррозу и возглавлял офис кипрского комиссара Маркоса Киприану.

Европейская комиссия в новом составе начнет работать с 1 ноября. К этому времени Урсула фон дер Ляен должна определиться с кандидатурами еврокомиссаров, учитывая предложения каждого государства-члена ЕС.

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