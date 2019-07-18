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У Молдові главою Прикордонної поліції призначили експерта з Придністров'я

Четвер, 18 липня 2019, 16:32

У Молдові новим главою Прикордонної поліції призначили експерта в області безпеки і громадського активіста Росіяна Васілоя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Васілой написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я прийняв пропозицію міністра внутрішніх справ Андрія Настасе взяти на себе керівництво Генеральною інспекцією прикордонної поліції Республіки Молдова", - написав Васілой.

Він також заявив, що Прикордонна поліція "в останні роки стала бізнесом для політично пов'язаних кіл Плахотнюка", і пообіцяв повернути її на службу громадян.

Васілой є експертом неурядової організації IDIS "Viitorul", він довгі роки займався питаннями Придністров'я.

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