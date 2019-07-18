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В Молдове главой Пограничной полиции назначили эксперта из Приднестровья

Четверг, 18 июля 2019, 16:32

В Молдове новым главой Пограничной полиции назначили эксперта в области безопасности и гражданского активиста Росияна Василоя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Василой написал на своей странице в Facebook.

"Я принял предложение министра внутренних дел Андрея Настасе принять на себя руководство Генеральной инспекцией пограничной полиции Республики Молдова", - написал Василой.

Он также заявил, что Пограничная полиция "в последние годы стала бизнесом для политически связанных кругов Плахотнюка", и пообещал вернуть ее на службу граждан.

Василой является экспертом неправительственной организации IDIS "Viitorul", он долгие годы занимался вопросами Приднестровья.

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