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РФ чекає на інвентаризацію відносин від нового складу Єврокомісії

Четвер, 18 липня 2019, 18:37

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, коментуючи в четвер призначення на пост глави Єврокомісії ексміністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн, висловив сподівання, що новий склад Єврокомісії проведе інвентаризацію відносин з Москвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Сподіваюся, що новий склад Єврокомісії проведе інвентаризацію відносин з РФ. Коли вони свою позицію щодо подальшого розвитку зв'язків з нами висловлять, ми будемо, звичайно ж, реагувати", - сказав Лавров на пресконференції за підсумками переговорів з німецьким колегою Гайко Маасом.  

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"Будемо готові просуватися так далеко, наскільки до цього готові наші партнери", - додав він.

Європейський парламент проголосував за призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії 16 липня.

Європейська комісія у новому складі почне працювати з 1 листопада. До цього часу Урсула фон дер Ляєн повинна визначитися з кандидатурами єврокомісарів, враховуючи пропозиції кожної держави-члена ЄС.

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