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РФ ждет инвентаризации отношений от нового состава Еврокомиссии

Четверг, 18 июля 2019, 18:37

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя в четверг назначения на пост главы Еврокомиссии экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, выразил надежду, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с РФ. Когда они свою позицию по дальнейшему развитию связей с нами выскажут, мы будем, конечно же, реагировать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

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"Будем готовы продвигаться так далеко, насколько к этому готовы наши партнеры", - добавил он.

Европейский парламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии 16 июля.

Европейская комиссия в новом составе начнет работать с 1 ноября. К этому времени Урсула фон дер Ляен должна определиться с кандидатурами еврокомиссаров, учитывая предложения каждого государства-члена ЕС.

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