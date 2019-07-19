Польща не запрошувала Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової

Влада Польщі вважає недоречною присутність президента РФ Владіміра Путіна на заходах вшанування пам'яті загиблих з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, які пройдуть у Варшаві у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Яцек Сасін в коментарі Polskie Radio 24.

"Він лідер країни, яка проводить збройну агресію проти своїх сусідів, і я думаю, що було б недоречним відзначити річницю збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який застосовує до своїх сусідів ті ж методи сьогодні", - сказав Сасін.

Він також заявив, що серед іноземних лідерів, які приїдуть до Варшави, буде президент США Дональд Трамп. "Президент Трамп, безумовно, буде там, нам вже це підтвердили", - сказав він.

На запитання про присутність канцлера Німеччини Ангели Меркель віцепрем'єр заявив: "Ми оптимістичні в цьому питанні".

Зазначимо, що візит до Варшави на ці заходи також планує президент України Володимир Зеленський.