Польша не приглашала Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой

Власти Польши считает неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на мероприятиях в память о погибших по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в комментарии Polskie Radio 24.

"Он лидер страны, которая проводит вооруженную агрессию против своих соседей, и я думаю, что было бы неуместным отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши при участии лидера, который применяет к своим соседям те же методы сегодня", - сказал Сасин.

Он также заявил, что среди иностранных лидеров, которые приедут в Варшаву, будет президент США Дональд Трамп. "Президент Трамп, безусловно, будет там, нам уже это подтвердили", - сказал он.

На вопрос о присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель вице-премьер заявил: "Мы оптимистичны в этом вопросе".

Отметим, что визит в Варшаву на эти мероприятия также планирует президент Украины Владимир Зеленский.